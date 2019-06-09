كوريا الجنوبية تبحث فرص السلام والنمو في أوروبا

بدأ الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي، جولة أوروبية تستمر 8 أيام، تشمل «فنلندا والنرويج والسويد»، بهدف تعميق الشراكات مع هذه الدول، بشأن السلام والابتكار والنمو الشامل.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مساعدي مون القول، إن الدول الـ3 تعدّ من الشركاء المهمين لكوريا الجنوبية، في جهودها لإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة، وتعزيز محركات النمو الاقتصادي الجديدة.

وأوضح نائب مستشار الأمن القومي كيم هيون تشونج، للصحفيين، أن الجولة الإقليمية التي سيقوم بها الرئيس، يُتوقع أن تكون بمثابة فرصة لتأكيد التعاون مع دول الشمال، فيما يتعلق بتحقيق نزع السلاح النووي الشامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق السلام الدائم.

وسيُجرى مون محادثات قمة مع الرئيس الفنلندي ساولى نينيستو -اليوم- لمناقشة كيفية تعزيز العلاقات الثنائية، على أن يتوجه إلى النرويج بعد غد، إذ يصبح أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة رسمية للنرويج. وقالت «يونهاب»، إن مون سيلقي خطابا في جامعة أوسلو بشأن رؤيته بالنسبة لكوريا خالية من الأسلحة النووية وبالنسبة للسلام، قبل أن يختم جولته بزيارة السويد، ويعود إلى البلاد الأحد المقبل.