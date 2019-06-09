بورصة قطر تكتسي اللون الأحمر

أبوظبي (مواقع إخبارية) هبطت بورصة قطر خلال تعاملات أمس متأثرة بهبوط أسهم 5 قطاعات، على رأسها العقارات، وذلك وسط تقلص بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.23%، ليصل إلى النقطة 10295.78، ويفقد 23.55 نقطة عن مستويات يوم الاثنين الماضي.

وتقلصت التداولات أمس، إذ هبطت التداولات إلى 195.63 مليون ريال، مقابل 439.76 مليون ريال يوم الاثنين.

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