«أخبار الساعة»: عامان من الارتباك والتخبط القطري

أبوظبي (وام)

قالت نشرة أخبار الساعة إنه برغم مرور عامين على الأزمة القطرية، فإن تنظيم الحمدين يواصل تخبطه وارتباكه في التعامل معها نتيجة سياسة الإنكار والمكابرة التي يتبناها، والتي تجعله غير قادر على استقراء التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة بشكل صحيح، ولهذا كان من الطبيعي أن تتزايد عزلة الدوحة وتتفاقم أزماتها الاقتصادية.

وأكدت النشرة في افتتاحيتها تحت عنوان «عامان من الارتباك والتخبط القطري» أن المتتبع لسلوك قطر بعد مرور عامين على قيام كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، يلحظ بوضوح أنها لم تتخل فقط عن مواقفها وسياساتها التي كانت السبب وراء هذه الأزمة، سواء بدعم وتمويل واحتضان التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وعلى رأسها جماعة «الإخوان»، أو فيما يتعلق باستمرار التدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة، أو فيما يتعلق بتوظيف منابرها الإعلامية المختلفة لبث سمومها وأفكارها الهدامة والتحريض على الكراهية، وإنما أيضاً كرست جهودها لشق الصف العربي.

وأشارت النشرة التي يصدرها «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» إلى مخالفة قطر الإجماعين العربي والخليجي، وبدا هذا واضحاً في تحفظها على البيانين الصادرين عن القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الطارئة اللتين استضافتهما مكة قبل أيام، بدعوى أن بعض بنودهما تتعارض مع سياستها الخارجية، خاصة تلك التي تحدثت عن وحدة دول المجلس وإدانة إيران، واللافت أن التحفظ القطري جاء بعد يومين من انعقاد القمتين، ما يشير إلى أنها تعرضت لضغوط من إيران لتغيير موقفها، مشيرة إلى استمرار قطر في الاستقواء بتركيا وإيران.

ونوهت إلى استمرار التدخلات السلبية لقطر في مناطق الأزمات، خاصة في السودان وليبيا، فعقب إطاحة نظام عمر البشير الذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع الدوحة، سارعت الأخيرة إلى تقديم الدعم إلى بعض القوى السياسية المناهضة للمجلس العسكري، كما توظف آلتها الدعائية والإعلامية لتحريك الشارع ضد المجلس العسكري الذي كشف ارتباطاتها وتحالفاتها مع النظام السابق، وفي ليبيا تواصل قطر تقديم الدعم لجماعة الإخوان هناك، وتعمل على تعزيز دورها في المشهد السياسي، بل وتشير تصريحات المسؤولين الليبيين، إلى أن قطر وتركيا تقدمان الدعم المالي والأسلحة للعديد من الميليشيات المتطرفة، وأنهما تتحملان مسؤولية تعقيد الأزمة الليبية وفشل جهود حلها سياسياً.

وأشارت إلى الاستمرار في خطاب التحريض والكراهية، حيث عملت قطر خلال العامين الماضيين على توظيف منابرها الإعلامية والدعائية في تشويه صورة الرباعي العربي وتحميله مسؤولية استمرار الأزمة، من خلال اختلاق الأكاذيب والشائعات المغرضة.

وخلصت «أخبار الساعة» في ختام افتتاحيتها إلى أنه مع دخول الأزمة القطرية عامها الثالث، يواصل تنظيم الحمدين مواقفه وسياساته غير المسؤولة، أسيراً لأوهام السيادة والدور، والنتيجة هي مزيد من العزلة في محيطيه الخليجي والعربي.