اليابان تعزز أمن الفضاء بالتعاون مع أميركا

أقر المجلس الاستراتيجي لسياسة الفضاء الوطنية في اليابان برئاسة شينزو آبي رئيس الوزراء، إنشاء وحدة فضائية تابعة لقوات الدفاع الجوي، تكون مسؤوليتها مراقبة الفضاء باستمرار بالتعاون مع وكالة استشكاف الفضاء اليابانية "جاكسا"، والولايات المتحدة الأميركة.

ويأتي ذلك في إطار أولويات خطة خريطة الطريق التي حددتها الحكومة اليابانية، وضمن خطتها الأساسية لتطوير الفضاء، بالتركيز على "تعزيز أمن الفضاء".

وتضمنت الأولويات تطوير الموارد البشرية اللازمة، ومواجهة التهديدات المتزايدة، مثل تطوير الأسلحة الفضائية والتشويش الإلكتروني وأنشطة الأقمار الصناعية الغامضة، وتشجيع المشاريع الدولية لاستكشاف الفضاء.

وستشارك اليابان في مشروع أميركي لإطلاق محطة فضائية صغيرة في مدار حول القمر، وتتعاون مع الهند في استكشاف القمر، حسب الخطة التي تشمل أيضاً زيادة دعم الشركات الناشئة في مجال الفضاء، والاستفادة من تكنولوجيا اليابان المتقدمة.