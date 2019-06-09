كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة الشباب تهاجم قافلة لقوات الاتحاد الأفريقي في جنوب وسط الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصب مقاتلو حركة الشباب في وقت مبكر يوم الأحد (9 يونيو) كمينًا لقافلة تابعة لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي . في جنوب وسط الصومال

هاجم العشرات من مقاتلي حركة الشباب المسلحة قافلة تقل قوات جيبوتية بالقرب من بلدة جلالقسي في منطقة شابيل الوسطى في جنوب وسط الصومال .

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة ، بيد أن ستة أشخاص أصيبوا في الاشتباكات .

من جانبهم زعم مقاتلو الشباب ، من خلال وسائلهم الإعلامية ، أنهم قتلوا العديد من قوات جيبوتي ودمروا شاحناتهم العسكرية .