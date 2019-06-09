كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالله بن زايد: هجوم الفجيرة لم يستهدف الإمارات فحسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد اليوم الأحد إن الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في الشهر الماضي لم يكن يستهدف الإمارات فحسب بل جميع الدول التي كانت سفنها عالقة.

و خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، بحث الشيخ عبد الله ما وصفه المسؤولون بـ "الهجوم التخريبي" على أربع سفن ، سعوديتان ، وإماراتية وواحدة نرويجية ، قبالة سواحل الفجيرة الشهر الماضي.

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ومن جانبه قال الشيخ عبد الله: "نتوقع أن تستمر الإمارات العربية المتحدة ، كما فعلت كل من النرويج والمملكة العربية السعودية ، في منح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفاصيل الهجوم ، ونريد أن نبقى محترفين في الحفاظ على النقاش وراء الأبواب المغلقة".

وتأتي زيارة السيد ماس بعد سلسلة من الهجمات على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي زادت التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في الخليج.

وأشاد الدبلوماسي الألماني بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستجابتها المدروسة وتصرفها الحكيم تجاه هجمات الناقلات الأخيرة قبالة ساحل الفجيرة ويقوم السيد ماس بجولة إقليمية لمناقشة التوترات الإيرانية ومن المقرر أن يتوجه إلى طهران يوم الاثنين ، حيث وصل إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد بعد توقفه في العراق في اليوم السابق حيث أثار حاجة ألمانيا للقيام بدور نشط في الوساطة وليس مجرد حث الجهود الدبلوماسية المتزايدة ..