كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولى عهد الإمارات يلتقي وزير الخارجية الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، اليوم وزير الخارجية الألماني هيكو ماس ، الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة.

حيث بحث الجانبان ، العلاقات الثنائية وسبل تدعيمها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية والتعليمية.

Advertisements

كما استكشفوا سبل التعاون والتنسيق الإستراتيجيين في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. تبادل الشيخ محمد والوزير الألماني وجهات النظر حول التطورات الحالية في المنطقة.

وأكدوا مجددًا اهتمامهم بتدعيم الروابط والعمل المشترك بطريقة تحقق تطلعات البلدين.

وقد حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من كبار المسؤولين.