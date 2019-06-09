كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الأفغانية تلقي القبض على 6 عناصر من "داعش" في عملية أمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مكن أفراد الوحدة الخاصة التابعة للمديرية الوطنية للأمن في أفغانستان من إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية جرت في العاصمة كابول.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد - أنها تمكنت أيضًا من ضبط عدد من الأسلحة كانت بحوزة عناصر "داعش" الذين أُلقي القبض عليهم والمتورطين في عمليات تتعلق بالاختطاف، ونقل الأسلحة والمتفجرات، ونقل أعضاء التنظيم الإرهابي إلى ولاية "ننكرهار" شرقي البلاد.

فيما لم يشر البيان إلى مزيد من التفاصيل بشأن المكان المحدد التي نُفذت فيه العملية الأمنية، كما أنه تم الكشف عن هوية تلك العناصر الإرهابية.