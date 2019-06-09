كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفينة قادمة من تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو أوضح أنه لسيطرة قوة من سلاح البحرية على سفينة شحن أجنبية قبالة شواطئ حيفا.

وقال أدرعي إن ركاب متخفون حاولوا استهداف أفراد طاقم السفينة، وإضرام النار فيها.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أشخاصا مجهولين سيطروا على السفينة واحتجزوا طاقمها الذي يتكون من 24 شخصا، وجرت محاولة لإضرام النار في السفينة.

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وسيطرت قوات البحرية الإسرائيلية على السفينة التي أشارت المعلومات إلى أنها تركية وتابعة لشركة شحن البحر الأبيض المتوسط، وجاءت من ميناء مرسين في جنوب شرق تركيا، وتحمل راية جمهورية بنما.

وأجرت القوات الإسرائيلية عملية تفتيش بالتنسيق مع قوات الشرطة حيث تم القبض على شخص لم يكن اسمه مدرجا على قائمة المسافرين.

وأكدت السلطات الإسرائيلية أن الحادث جنائي ولا علاقة له بالإرهاب.