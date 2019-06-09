كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات ألوية العمالقة في اليمن تعلن تطهير أول قرية في منطقة "باهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات ألوية العمالقة في اليمن، بمساندة من قوات العاصفة والمقاومة الجنوبية، بتطهير قرية الصليب، أول قرى منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية بمحافظة تعز.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن القوات أحكمت السيطرة على القرية بعد أن كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية، كما واصلت القوات تقدمها نحو مديرية مأوية وتمكنت من السيطرة على بعض المواقع والثكنات العسكرية التي كانت تتواجد وتتمركز فيها المليشيات الحوثية وتطلق النار بإتجاه منازل المواطنين في القرى القريبة منها.