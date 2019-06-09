كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر: مستعدون لقبول أى اتفاق يرضاه الفلسطينيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانى، اليوم الأحد، إن قطر مستعدة لقبول أى خطة سلام بالشرق الأوسط يرتضيها الفلسطينيون.

كما أضاف آل ثانى، لوكالة رويترز، أنه كما نلاحظ، يوجد فجوة بين الفلسطينيين والولايات المتحدة، كما أكدّ :"موقفنا ثابت.. سندعم خطة السلام التى سيقبلها الفلسطينيون".

وقالت الدوحة الشهر الماضى، إنها ستحضر مؤتمر بقيادة أمريكا بشأن الاقتصاد الفلسطينى فى البحرين، بينما أعلن المسؤولون الفلسطينيون مقاطعة المؤتمر.