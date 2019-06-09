وجه لها 39 طعنة ثم ذبحها مثل الخروف..”اليوم24″ يروي تفاصيل قتل رجل لزوجته

استفاقت ساكنة “الكريفات القياس”، في إقليم الفقيه بن صالح، فجر اليوم الأحد، على جريمة قتل بشعة نفذها أربعيني، بعدما قام بنحر زوجته من الوريد إلى الوريد.

وقال أخ الهالكة في حديث مصور مع “اليوم 24″، ننشر تفاصيله في وقت لاحق، إنه توصل بخبر مقتل أخته حوالي الساعة 1 صباحا، ليتفاجأ ببشاعة المشهد بموقع الجريمة حين شاهد جثت أخته مدرجة في دمائها، بعدما تعرضت جثتها للتنكيل.

وأضاف المتحدث، أنه حسب ما أشار تقرير الطبي فإن الهالكة، وجهت لها أكثر من 39 طعنة بعد ذبحها من الوريد الى الوريد، وذلك أمام أطفالها الصغار في مشهد بشع للغاية، مشيرا إلى أن الزوج سبق له أن اعتدى على الضحية عدة مرات.

وأشار أخ الضحية إلى أن عناصر الدرك الملكي حجزوا هاتف الزوج ووجدوا فيه فيديوهات تعلم طريقة القتل، يرجح أنه كان يتعلم منها كيف ينفذ جريمته البشعة.