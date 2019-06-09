قضايا العرق والسياسة.. مواضيع المسرح الغربي الرئيسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ثيمة الحفل السنوي لجوائز توني المسرحية، في نيويورك، الرئيسية هي قضايا العرق والسياسة، التي تمنح لأفضل أداء مسرحي في برودواي، اليوم الأحد.

ويقدم الحفل المذيع جيمس كوردين، بعد موسم قياسي في برودواي، إذ تجاوزت مبيعات تذاكر المسارح وإيرادات شباك تذاكر السينما 1.8 مليار دولار.

وقالت رئيسة صندوق المسرح الأميركي الذي يقدم جوائز توني بالتعاون مع رابطة برودواي، هيذر هيتشنز، "نجاري اتجاهات العصر المختلفة بشكل أكبر".

وتابعت "يمكنك أن ترى هذا في موضوعات كل المسرحيات تقريبا. من الصعب أن نجد مسرحية لا تتطرق إلى قضية حالية أو مهمة".

وأفادت رئيسة رابطة برودواي، تشارلوت سان مارتن، أن الشبان ينجذبون إلى فن المسرح بفضل تناول القضايا الحالية، وانخفاض متوسط سعر التذكرة عن مئة دولار.

ويتوقع أن تحصل مسرحية "هيدستون" للمغنية أنايس ميتشل، التي تحكي قصة عشاق في عالم أسطوري جائزة أفضل مسرحية غنائية بعد أن تصدرت المنافسة بنيل 14 ترشيحا.

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ويتوقع النقاد أن يفوز الممثل، سانتينو فونتانا، بجائزة توني عن دوره في مسرحية "توتسي" التي تستند إلى قصة فيلم من إنتاج عام 1982، وتحكي عن ممثل يكافح من أجل الشهرة ويحقق النجومية بعد أن يتنكر في هيئة امرأة.

بينما يتنافس على جائزة أفضل ممثل مسرحي الممثل الشهير بريان كرانستون، عن دوره في مسرحية "نتوورك"، وكذلك جيف دانيالز عن دوره في المسرحية الدرامية "تو كيل إيه موكينغبيرد" التي تتناول قضية عرقية.

وتابع النقاد أنهم يتوقعون فوز الكاتبة والمخرجة المخضرمة، إلين ماي، بجائزة أفضل ممثلة مسرحية عن تجسيدها لدور مريضة بالزهايمر في مسرحية "ذي ويفرلي جاليري".

وأما الأعلى احتمالا للفوز بجائزة أفضل مسرحية هي مسرحية "ذي فيريمان"، للكاتب البريطاني جيز باتروورث، والتي تسلط الضوء على حياة أسرة أثناء أحداث العنف الطائفي في أيرلندا الشمالية خلال ثمانينيات القرن العشرين، ونالت تسعة ترشيحات.

وتتنافس مسرحيات أخرى تتناول قضايا السياسة مثل مسرحية "ما يعنيه الدستور بالنسبة لي" (وات ذي كونستيتيوشن مينز تو مي)، ومسرحية "هيلاري وكلينتون" التي تتناول فشل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2008.