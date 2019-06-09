ارتفاع البورصات العربية في عيد الفطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت غالبية البورصات العربية ارتفاعا، في نهاية تداولات اليوم الأحد، بعد عطلة عيد الفطر، إذ كان إقبال كبير للمستثمرين على الشراء، مقتفين أثر المكاسب القوية في أسواق المال العالمية.

وقد ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى، بينما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة، بعد تباطؤ نمو الوظائف، الأمر الذي عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، بينما صدرت تلميحات عن إحراز تقدم في المعارك التجارية لواشنطن.

واحتلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 2.15 في المئة، مدعومة بمكاسب شبه جماعية للأسهم القيادية، لا سيما في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

وأما في الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.52 في المئة، وزاد المؤشر العام بنحو 1.26 في المئة، فيما ارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.53 في المئة.

وارتفعت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء انشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.9 بالمئة، وسط عمليات شرائية من قبل المصريين والعرب، مقابل ضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.79 في المئة، مع صعود أسهم "الأهلي المتحد" بنسبة 2.19 في المئة و"جي إف إتش" بنحو 1.63 في المئة، و"بتلكو" بنسبة 0.29 في المئة.

Advertisements

وازدادت بورصة مسقط ما نسبته 0.33 في المئة، مستفيدة من مكاسب أسهم "الأنوار للسيراميك" بنسبة 3.9 بالمئة و"الأسماك العمانية" بنسبة 3.2 بالمئة و"المدينة تكافل" بنسبة 2.4 بالمئة.

أما بورصة الأردن فقد أغلقت على ارتفاع هامشي بنسبة 0.01 في المئة، مع ارتفاع أسهم مثل "مناجم الفوسفات" بنسبة 2.5 في المئة، و"بنك الأردن" بنسبة 0.46 في المئة، و"البنك العربي" 0.16 في المئة.

وارتفعت بورصة دبي مع ازدياد مؤشرها العام بنسبة 1.17 في المئة، مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والبنوك ومن بينها "أرابتك" بنسبة 5.84 في المئة، و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 2.7 في المئة.

أما بورصة العاصمة أبوظبي فقد انخفضت بنسبة 0.95 في المئة، مع هبوط أسهم "أبوظبي التجاري" بنسبة 2.67 في المئة، و"الدار" بنسبة 2.2 في المئة، و"أبوظبي الأول" بنحو 1.21 في المئة.

كما وانخفضت بورصة قطر بنسبة 0.23 في المئة، مع انخفاض أسهم "البنك التجاري" بنسبة 2.07 في المئة و"مزايا" بنسبة 1.73 في المئة.