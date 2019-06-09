الدفاع المدني تعلن موقف حريق المحاصيل الزراعية وأسبابها خلال شهر

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن موقف حريق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات والأسباب والمساحات المحترقة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نسخة منه، ان "موقف حريق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات والاسباب والمساحات المحترقة والمنقذة من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية اليوم ٩/٦/٢٠١٩ جاء كما يلي:



الكرخ/ عدد الحوادث(٤) المساحة المحترقة (٣٦ دونم) المساحة المنقذة (٧٤ دونم) الكرخ/ عدد الحوادث(٤) المساحة المحترقة (٣٦ دونم) المساحة المنقذة (٧٤ دونم) الرصافة/ عدد الحوادث (٢) المساحة المحترقة (١٤دونم) المساحة المنقذة (٤٠١دونم) بابل/ عدد الحوادث(٧) المساحة المحترقة (٨٥دونم) المساحة المنقذة (٤٦دونم) ميسان/ عدد الحوادث(٣) المساحة المحترقة (٤٩دونم) المساحة المنقذة (٧) واسط/ عدد الحوادث (٨) المساحة المحترقة (٢٣٧ دونم) المساحة المنقذة (٣٦٦ دونم) الديوانية/ عدد الحوادث (١) المساحة المحترقة(٥دونم) المساحة المنقذة (١٠دونم)



ديالي/ عدد الحوادث (٢٩) المساحة المحترقة (٥٣٤دونم) المساحة المنقذة (٥٨٥٢ دونم) ديالي/ عدد الحوادث (٢٩) المساحة المحترقة (٥٣٤دونم) المساحة المنقذة (٥٨٥٢ دونم) المثنى/ عدد الحوادث (٢) المساحة المحترقة (٢٧دونم) المساحة المنقذة (٨٨دونم) صلاح الدين/ عدد الحوادث (٩٥دونم) المساحة المحترقة (٥٣٠٣) المساحة المنقذة (٥٨٦٦٢ دونم) Advertisements كركوك/ عدد الحوادث (٥٣)المساحة المحترقة(٥٠٢٦دونم ) المساحة المنقذة (٥٠٧٠٩دونم) نينوى/ عدد الحوادث (٥٧) المساحة المحترقة (٢٥٧٦٦دونم ) المساحة المنقذة (١٠٢٦٠٢٠ دونم) الانبار/ عدد الحوادث (١٣) المساحة المحترقة (١٢٢دونم) المساحة المنقذة (٣٠٩دونم ) النجف الاشرف/ عدد الحوادث (١) المساحة المحترقة (٦دونم) المساحة المنقذة (٢٠دونم) وبلغت عدد الحوادث ٢٧٥ حادثاً الاسباب

٧٥ حادث عطب اسلاك كهربائية

٣٥ حادث متعمد

٢٥ حادث شرارة نار من الحاصودة

٢٢ حادث عقب سيكارة

٣٤حادث مصدر نار خارجي

٨٤ حادث يحدد من قبل الادلة الجنائية وأشارت المديرية إلى أنه "بلغت عدد المساحات المحترقة من التاريخ اعلاه لغاية يومنا هذا ٣٧٢٠٠ دونم، فيما بلغت عدد المساحات المنقذة من التاريخ اعلاه لغاية يومنا هذا ١١٤٢٥٦٤ دونم".



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