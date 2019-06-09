إحالة 90 ضابطا بجهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى التقاعد

وقالت مصادر لقناة العربية، إن القائمة شملت 90 ضابطا سودانيا، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من العصيان المدني الأحد.

ونفى المجلس العسكري السوداني، بشدة أن تكون دعوة العصيان قد لاقت تجاوبا كبيرا في المؤسسات العامة والوزارات والقطاعات الحيوية بالدولة.



دوره، قال إسماعيل تاج، القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان لـ"الحدث"، إن العصيان المدني يبدأ اليوم الأحد، وسيتم بكل سلمية، مؤكدا أن العصيان سيستمر لحين تلبية المطالب.

جاء ذلك بعدما دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، أمس السبت، إلى "عصيان مدني" اعتباراً من الأحد على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية. وأعلن التجمّع، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، "العصيان المدني" اعتبارا من يوم الأحد على ألا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية وبإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني.



هذه الدعوة جاءت بعد يوم واحد من لقاء جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع قادة المجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير بشكل منفصل في مسعى لإحياء المحادثات التي توقفت تقريبا عقب أعمال العنف التي شهدتها الخرطوم الاثنين الماضي.