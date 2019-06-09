جبور: باسيل يعمل عمدا على الاشتباك مع الجميع لايجاد حيثية مسيحية له

أعلن مسؤول الإعلام والتواصل في "حزب القوات اللبنانية" ​شارل جبور​ ان "لا احد لديه ترف اسقاط ​الحكومة​ لان البلد سيذهب الى الانهيار، داعيا الى ان يلتزم كل الافرقاء بالنقاط التي يتم الاختلاف حولها لا ان تستحضر ملفات الحرب، لافتا الى ان هناك طرفا واحدا يشتبك مع الجميع، هو ​جبران باسيل​، وقد اشتبك مع القوات والاشتراكي كما مع المستقبل وحركة امل، وباسيل يشتغل بالجميع وهو صحيح انه ديناميكي ولا ينام ولكن لو ينام قليلا لارتاح البلد،" واضاف ان "سعي باسيل لتخريب العلاقات بين اللبنانيين، تنعكس على العهد، بدل ان يكون هدف باسيل انجاح العهد، وان يشكل جسرا بين اللبنانيين، في وقت يجب ان يشكل العهد حاضنة للجميع، كما هي رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،" ولفت الى ان "باسيل يحاول ان يخلق عصبية في التيار من خلال الدينماكية التي يخلقها وهو يريد ان ينتزع ثانيا مشروعية مسيحية، وايجاد حيثية له في الشارع المسيحي، ولذلك يحاول كسر الجميع ويرسل رسائل الى المسيحيين ان انا يمكنني كسر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد ​الحريري​ ليثبت انه الرجل الاقوى وانه الاحق بالرئاسة، بفرض امر واقع في الشارع المسيحي بانه الوحيد على الساحة ​المسيحية​".

وأكّد جبور في حديث تلفزيوني ان "يجب ابعاد ​النازحين السوريين​ عن القرى والاهالي، لان الحساسيات مع اللبنانيين تتزايد وحادثة ​دير الاحمر​ تثبت مدى هذه الحساسيات."