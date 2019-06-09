شباب عاشوا مجزرة على يد جماهير آسفي: داعش وفيهم الرحمة.. حيدو لنا سراولنا و”قتلونا” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

يروي العشرات من أنصار فريق الكوكب المراكشي، تفاصيل الجحيم والرعب الذي عاشوه بمدينة آسفي، بعد المباراة التي جمعت فريقهم بأولمبيك آسفي، وأدى إلى إصابة عدد كبير منهم بإصابات متفاوتة الخطورة.

وفي تصريح خاص لـ “اليوم24″، يحكي زكرياء العزيري، أحد ضحايا هذا الاعتداء، الذي أصيب بكسور في الساق، عن تفاصيل هذه الأحداث اللارياضية، التي تلطخ سمعة كرة القدم المغربية.

وأخبرنا العزوزي، مع ضحية أخرى، رفض الكشف عن هويته، أن هذه الاعتداءات كانت نتيجة لمجموعة من المضايقات، التي صاحبت البعثة المراكشية المتوجهة لآسفي، سواء قبل المباراة أو بعدها، كما شدد على أن هذه الاعتداءات كانت مخطط لها، وبسبق إصرار وترصد.

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محدثنا، وفي شهادته المؤثرة من قلب منزله بمدينة مراكش، أكد بأن الحماية الأمنية من قبل رجال الدرك لم تكن كافية، ولم تحل دون تجنيب المراكشيين من اعتداءات، يصفها بالوحشية.

إليكم كل تفاصيل هذه الأحداث المؤلمة، على لسان إثنان من ضحاياها: