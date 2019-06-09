رسميا.. الكوكب المراكشي يودع “قسم الكبار” وتطوان ينجو من السقوط بالرباط

ضمن فريق المغرب التطواني لكرة القدم، بقاءه في القسم الأول للبطولة الاحترافية لكرة القدم، بعد أن حقق انتصارا ثمينا بهدفين دون رد، على مضيفه الجيش الملكي، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم الأحد، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وبعد بداية رتيبة من الفريقين في الجولة الأولى، سيتمكن الفريق التطواني من تسجيل هدف التقدم، من ضربة جزاء، في الدقيقة 44، وهو الهدف الذي انتهى به النصف الأول.

وفي الجولة الثانية، دخل الفريق التطواني بقوة عازما على إضافة ثاني الأهداف، وهو الأمر الذي حققه فعلا، في الدقيقة 50 بواسطة اللاعب أيوب لكحل، بعد مجهود فردي متميز.

هذا الانتصار، مكن فريق المغرب التطواني من تحقيق البقاء في قسم الكبار، مرسلا الكوكب المراكشي للقسم الثاني.

فبالملعب الكبير لمراكش، تعادل الكوكب مع الوداد بثلاثية لمثلها، ليودع قسم الكبار.

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فقد أنهى الكوكب الجولة الأولى من المباراة الحاسمة التي جمعته بالبطل الوداد البيضاوي بهدفين لمثلهما برسم الدورة الأخيرة من البطولة، على أرضية المركب الدولي في مراكش أمام حضور جماهيري مهم للجماهير البهجاوية.

واستطاع مهاجم الوداد البيضاوي أن يبعثر أوراق فريق الكوكب المراكشي ويسجل أسرع هدف في البطولة لهذا الموسم في الثانية 22 بعد صافرة انطلاق المقابلة التي قادها الحكم الدولي رضوان جيد، وذلك قبل أن يعادل عبد الاله عميمي هدف التعادل في الدقيقة 12 عن طريق ضربة ثابتة خدعت الحارس بدر الدين بنعاشور.

وأضاف لاعب الكوكب رضى الزاراوي الهدف الثاني في الدقيقة 25 عن طريق ضربة رأسية قبل ان يعود زهير مترجي في الدقيقة 39 لينهي الجولة الأولى بالتعادل الايجابي هدفين لمثلهما.

وفي الجولة الثانية، سيتمكن الفريق المراكشي من إضافة الهدف الثالث، في الدقيقة 53، بواسطة اللاعب عبد الإله عميمي، من نقطة الجزاء، قبل أن يعدل محمد الناهيري النتيجة في الدقيقة 85 بالطريقة نقسها، لتنتهي المباراة بالتعادل الذي يعني نزول الكوكب للقسم الثاني، ومرافقة شباب الريف الحسيمي.