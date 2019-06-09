نكسة جماهير البهجة .. الكوكب المراكشي يرافق شباب الريف الحسيمي إلى القسم الثاني

حسمت الجولة الأخيرة عصر اليوم الأحد مغادرة فريق الكوكب المراكشي اللقسم الوطني الاحترافي بعد تحقيقه نتيجة التعادل الايجابي على حساب ضيفه البطل الوداد البيضاوي بثلاثة أهداف لمثلها، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرضية المركب الدولي مراكش أمام حضور جماهيري مهم.

وانتهت الجولة الأولى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما حيث استطاع مهاجم الوداد البيضاوي أن يبعثر أوراق فريق الكوكب المراكشي ويسجل أسرع هدف في البطولة لهذا الموسم في الثانية 22 بعد صافرة انطلاق المقابلة التي قادها الحكم الدولي رضوان جيد، وذلك قبل أن يعادل عبد الاله عميمي هدف التعادل في الدقيقة 12 عن طريق ضربة تابثة خدعت الحارس بدر الدين بنعاشور.

وأضاف لاعب الكوكب المراكشي رضى الزاراوي الهدف الثاني في الدقيقة 25 عن طريق ضربة رأسية قبل ان يعود زهير مترجي في الدقيقة 39 لينهي الجولة الأولى بالتعادل الايجابي هدفين لمثلهما.

وعرفت الجولة الثانية إعلان الجكم رضوان جيد عن ضربتي، الأولى كانت ضد حارس الوداد البييضاوي بنعاشور سجلها المهاجم عبد الاله عميمي في الدقيقة 53 من المباراة، والثانية ضد لاعب الكوكب المراكشي عبد الاله عميمي بعد لمس الكرة ليده داخل مربع العمليات سجلها اللاعب محمد الناهيري في الدقيقة 85 من المباراة.

وفبهذه النتيجة يرافق فريق الكوكب المراكشي فريق شباب الريف الحسيمي للقسم الوطني الثاني برصيد 30 نقطة، وهي النتيجة التي تخدم مصالح المغرب التطواني الذي سيضمن البقاء في القسم الاحترافي الأول بعد نتيجة الانتصار على فريق الجيش الملكي.