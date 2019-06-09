مع انتهاء عطلة العيد..أسعار تذاكر الحافلات تتضاعف ومواطنون: “السرقة عاين باين!”

بعد انقضاء عطلة عيد الفطر وبداية موسم السفر للعودة للمدن الأصلية، يواجه المسافرون في عدد من المحطات الطرقية غلاء أسعار تذاكر السفر، ما خلف موجة غضب في صفوفهم.

مسافرون من أكادير قالوا إن تذاكر السفر من المدينة الساحلية نحو الدار البيضاء، قفزت بـ40 درهم إضافية، في موسم العيد، ليصبح سعر التذكرة 160 درهما، وهو ما علق عليه أحد المدونين بالقول “الشفرة عاين باين”.

وفي ذات السياق، كتبت المدونة إكرام بغتالي، تشتكي إجبار المسافرين في عطلة العيد على آداء تكاليف سفر إضافية، وقالت “أصحاب الحافلات يستغلون عطلة العيد وحاجتك الملحة للسفر ويقدمون لك تذكرة بثمن مرتفع مقارنة مع ثمنها في الأيام العادية، وعندما تريد ركوب الحافلة يطلب منك دفع ثمن حقيبتك الصغيرة، أليست هذه سرقة ؟”.

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أما على مستوى عربات قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، ورغم أن المكتب نهج سياسة الحجز القبلي، لضبط أعداد المسافرين على متن قطاراته، إلا أن عددا من المسافرين لم يجدوا أماكنهم المحجوزة شاغرة على متن عربات القطار أيام العيد.

كما أن محدودية الحجوزات على متن القطارات، دفعت الكثيرين للتوجه نحو السفر على متن الحافلات، ليواجههم غلاء الأسعار.