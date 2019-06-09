مستجدات مثيرة في قضية العثور على جثة ثلاثيني أمام حانة في البيضاء

في جديد قضية العثور على مواطن مقتول بطريقة بشعة أمام إحدى الحانات الموجودة في شارع محمد الخامس في الدارالبيضاء، أمس السبت، علم “اليوم 24″، أنه تم إيقاف أربعة حراس (فيدورات) تابعين للحانة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن صاحب الحانة سحبت منه الرخصة، لأنه كان يعمل خارج الوقت القانوني.

وأفادت المصادر ذاتها أن التحقيق لايزال جاريا بخصوص قتل شاب في عقده الثالث، بطريقة بشعة على بعد 200 متر عن إحدى الحانات الموجودة في شارع محمد الخامس، في الدارالبيضاء.

وأكدت مصادر “اليوم 24” أن السلطات الأمنية في المدينة تلقت اتصالا من أحد الحراس الليليين (عساس)، العاملين في المنطقة، والذي أبلغ عن وجود جثة رجل في الثلاثينات من عمره، مقتولا أمام أحد المحلات، وذلك في أول أيام عودة الحانات إلى العمل بعد رمضان.

ويعتقد حسب المعطيات الأولية أن الأمر يتعلق بمشاجرة بين مرتادي الحانة المذكورة، حيث تم العثور في مكان الحادث على “قفل” ملطخ بالدماء يرجح أن يكون الأداة المستخدمة في قتل الضحية.