الوداد يفرض التعادل على الكوكب.. والأخير يقترب من القسم الثاني

أنهى فريق الكوكب المراكشي الجولة الأولى من المباراة الحاسمة التي تجمعه بالبطل الوداد البيضاوي بهدفين لمثلهما برسم الدورة الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية، وذلك عصر اليوم على أرضية المركب الدولي في مراكش أمام تنقل جماهيري مهم للجماهير البهجاوية.

واستطاع مهاجم الوداد البيضاوي أن يبعثر أوراق فريق الكوكب المراكشي ويسجل أسرع هدف في البطولة لهذا الموسم في الثانية 22 بعد صافرة انطلاق المقابلة التي قادها الحكم الدولي رضوان جيد، وذلك قبل أن يعادل عبد الاله عميمي هدف التعادل في الدقيقة 12 عن طريق ضربة تابثة خدعت الحارس بدر الدين بنعاشور.

وأضاف لاعب الكوكب المراكشي رضى الزاراوي الهدف الثاني في الدقيقة 25 عن طريق ضربة رأسية قبل ان يعود زهير مترجي في الدقيقة 39 لينهي الجولة الأولى بالتعادل الايجابي هدفين لمثلهما.

وفي حال انتهاء المقابلة بهذه النتيجة سيرافق فريق الكوكب المراكشي فريق شباب الريف الحسيمي للقسم الوطني الثاني برصيد 30 نقطة، وهي النتيجة التي تخدم مصالح المغرب التطواني الذي سيضمن البقاء في القسم الاحترافي الأول مهما كانت نتيجته أمام الجيش الملكي.