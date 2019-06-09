5 إصابات في حادث طرق قرب مجد الكروم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق على شارع رقم 85 (عكا – صفد)، بالقرب من بلدة مجد الكروم في منطقة الشاغور.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن حادث الطرق نجم عن تصادم بين مركبتين، ما أدى إلى انقلاب إحداهما رأسا على عقب.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين حيث وصفت جراحهم بالمتوسطة حتى الطفيفة.
وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وحيثيات وقوع الحادث.
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