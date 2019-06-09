امانة بغداد تعلن تعرض كوادرها لاعتداء ثان خلال 24 ساعة

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أحد موظفيها في بلدية الصدر الثانية تعرض الى الطعن بسكين اثناء حملة لازالة التجاوزات ضمن شارع القدس شرق بغداد".

وأكدت الأمانة، على "حجم الصعوبات والمعوقات التي تتعرض لها كوادرها خصوصا ما يتعلق بازالة التجاوزات".



وأشارت إلى أن "هذا الاعتداء يأتي بعد اقل من 24 ساعة على اعتداء سابق تعرضت له كوادر الامانة في بلدية الرشيد جنوبي بغداد".