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ترامب يكشف عن تعاون بين بلاده والمكسيك

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وكتب ترامب في صفحته على موقع تويتر "سيكون بين المكسيك والولايات المتحدة تعاون كبير، وهو ما لم يحدث منذ عدة عقود".

في الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي إلى حق الولايات المتحدة في العودة إلى سياستها السابقة تجاه المكسيك وفرض رسوم تجارية على استيراد البضائع في حالة حدوث تغيير في الوضع معربا عن ثقته في أن هذا لن يحدث.


وأضاف ترامب "أنا متأكد تمامًا.. خاصة بعد المفاوضات مع رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنهم سيرغبون حقا حل الوضع".

وفي وقت سابق، أعلن أوبرادور عن عزمه تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المسافرين إلى الولايات المتحدة.

وفي 8 حزيران الجاري، وقعت الولايات المتحدة والمكسيك على معاهدة ثنائية لحماية الحدود المشتركة بشكل أفضل، كما وقع الطرفان اتفاقية تجارية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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