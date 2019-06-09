اعتقال شخص اثناء محاولته سرقة منزل شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الشرطة اعتقلت شخصا بعد محاصرته داخل منزل بمنطقة حي اور شمالي بغداد، كان يحاول سرقته".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه واستكمال الاجراءات القانونية".

