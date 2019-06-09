زاخاروفا: أميركا تنفذ خططاً لإضعاف العلاقة بين روسيا والصين

وأشارت ممثلة وزارة الخارجية الروسية إلى أن الغرب "شعر بالرعب، مما يجري من تعاون بين روسيا والصين".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، محادثات في موسكو يوم الأربعاء الماضي، وشاركا معا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يومي 6 و7 يونيو، وكان شي الضيف الرئيسي للمنتدى.
وقال الرئيس الصيني، إن العلاقات الروسية الصينية تتطور باطراد، وتعيش حاليا طفرتها، وأكد أن روسيا والصين تدعمان بقوة بعضهما البعض وتحميان مصالحهما الحيوية المشتركة.
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