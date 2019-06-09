هروب 14 أسدا من حديقة حيوات في جنوب افريقيا

وهرب 14 أسدا من حديقة "كروغر" الوطنية في مقاطعة ليمبوبو شمالي جنوب أفريقيا، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ويلاحق فريق من حراس الغابات الأسود المفترسة من أجل إعادتها إلى الحديقة، إذ تم رصد بعضها على مسافة نحو 8 كيلومترات، عند منجم قرب بلدة فالابوروا.



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