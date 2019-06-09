- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
وكان جابر، قد اكد، امس السبت، ان ادارة الملعب استغلت توقف الدوري الممتاز للبدء باعمال صيانة الملعب كي يكون جاهزاً لاستقبال المباريات.
إلا ان وزارة الشباب والرياضة، عقدت اجتماعاً مع ادارة الملعب اليوم، حيث تم اعتماد اقامة مباراة الكلاسيكو على ملعب الشعب فيما ستقام مباراة الطلبة والكهرباء على ملعب الصناعة.
وبسبب اعمال الصيانة ولعدم الضغط على ارضية الملعب، تقرر اقامة المباراة المؤجلة بين النوارس والصقور باطار الدوري الممتاز، يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
إلا ان وزارة الشباب والرياضة، عقدت اجتماعاً مع ادارة الملعب اليوم، حيث تم اعتماد اقامة مباراة الكلاسيكو على ملعب الشعب فيما ستقام مباراة الطلبة والكهرباء على ملعب الصناعة.
وبسبب اعمال الصيانة ولعدم الضغط على ارضية الملعب، تقرر اقامة المباراة المؤجلة بين النوارس والصقور باطار الدوري الممتاز، يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ملعب الشعب الدولي يستعد لكلاسيكو العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.