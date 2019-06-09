بالصور.. ملعب الشعب الدولي يستعد لكلاسيكو العراق

وكان جابر، قد اكد، امس السبت، ان ادارة الملعب استغلت توقف الدوري الممتاز للبدء باعمال صيانة الملعب كي يكون جاهزاً لاستقبال المباريات.

إلا ان وزارة الشباب والرياضة، عقدت اجتماعاً مع ادارة الملعب اليوم، حيث تم اعتماد اقامة مباراة الكلاسيكو على ملعب الشعب فيما ستقام مباراة الطلبة والكهرباء على ملعب الصناعة.



وبسبب اعمال الصيانة ولعدم الضغط على ارضية الملعب، تقرر اقامة المباراة المؤجلة بين النوارس والصقور باطار الدوري الممتاز، يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.