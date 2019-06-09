إقالة 3 مقربين من بوتفليقة بالرئاسة الجزائرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح 3 شخصيات مقربة من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة من رئاسة الجمهورية.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية مساء الأحد بياناً "مقتضباً" اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، أعلنت فيه أن "رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح أنهى مهام كل من بغدادلي عبدالمجيد مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهورية وقلافاط محمد مهدي الإطارات برئاسة الجمهورية، وآسيا تميمي بصفتها مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية" دون أن يعطي تفاصيل أخرى عن أسباب إقالتهم.

وتعد هذه المرة الثانية التي يعزل فيها الرئيس الجزائري المؤقت مسؤولين رفيعين بالرئاسة تم تعيينهم من قبل بوتفليقة وشقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة.

وفي 2 مايو/أيار الماضي أنهى بن صالح مهام بوعبانة شوهاد مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية، ومحمد سبايتي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وآيت عرقوب عبدالكريم مدير المواكب الرسمية.