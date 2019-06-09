السودانيون يكسرون دعوات العصيان.. انتظام العمل بالمؤسسات

فشلت دعوات المعارضة السودانية لبدء عصيان وإضراب مدني شامل، والتي دعت إليها منذ أيام، في محاولة للضغط على المجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسلم السلطة دون وضع خطة أو برنامج زمني قابل للتطبيق لاستئناف العملية السياسية.



وأشارت المؤسسات الحكومية السودانية، إلى أن العمل في العاصمة، والولايات المختلفة يسير بشكل طبيعي، دون تأثير لتلك الدعوات، مما يؤكد فشل محاولة المعارضة شل الحركة في البلاد.



وباشر العاملون في بنك السودان المركزي أعمالهم بشكل طبيعي الأحد، وأكد جاهزيته لضخ العملات الأجنبية والعملية المحلية.



وكان البنك المركزي السوداني أكد على لسان الناطق الرسمي الدكتور نجم الدين حسن إبراهيم، أنه أشرف على عملية ضخ العملات في البنوك الفرعية.



من ناحية أخرى، أكد محمد خير الجنيد وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، انسياب العمل بكل شركات الوزارة، خاصة مكاتب خدمات المشتركين، لتلبية احتياجات الجمهور بالبلاد، وأبان وجود أعطال في محطة توليد كوستي والتي يتم حالياً إصلاحها لإعادتها للخدمة.





وفيما يتعلق بإعادة برمجة الكهرباء للقطاع السكني عقب رمضان، أكد عقد الوزارة لاجتماع لتحديد موقف الإمداد الكهربائي حيث يتم على ضوئها وضع الخطة الجديدة.



وعن تشغيل محطة قري 3 ودخولها للخدمة، أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد والري والكهرباء بالسودان، أن الخدمة التجريبية حدد لها 15 يوليو، إلا أن العمل تأثر بالأوضاع الأمنية لعدم انتظام العاملين، ولفت إلى بذل المزيد من الجهد لانتهاء العمل بالمحطة وإدخالها الشبكة القومية.



وفي ميناء سواكن السوداني، وصل تباعا خلال اليوم ثلاث بواخر ركاب تحمل على متنها المعتمرين السودانيين العائدين من جدة.



وأكد المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية عمر أحمد محمد علي، انسياب العمل بجميع الموانئ بولاية البحر الأحمر، وأشار إلى وجود باخرتين للحاويات بالميناء الجنوبي إحداهما للتفريغ وأخرى للشحن، ولفت إلى وجود باخرة لشحن صادر الذرة بالميناء الشمالي.



وكشف عمر، عن وصول باخرة تحمل غازا، بالإضافة إلى 5 بواخر أخرى، باخرتان محملتان بالقمح وثلاث محملة بالسكر وذلك خلال اليومين القادمين.



من ناحية أخرى، أكدت شركة مطارات السودان القابضة سير العمل بصورة طبيعية بمطار الخرطوم الدولي، واكتمال حضور العاملين بوحدات المطار المختلفة.



وأعلنت الشركة جدول الرحلات اليومية، موضحة أنه يسير بصورة جيدة، حيث قامت شركة بدر صباح اليوم الأحد بتسيير رحلة من الخرطوم إلى أديس أبابا، وأخرى تابعة لذات الشركة من الخرطوم إلى جدة، وتتأهب طائرات للإقلاع إلى جدة وإلى الشارقة وإلى أديس أبابا.

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على صعيد متصل، نفى الصندوق القومي للإمدادات الطبية السودانية ما ورد من معلومات خاطئة بدخول قوات عسكرية داخل الإمدادات الطبية.



وأكد دكتور أبوبكر صلوحة، مدير خدمة الزبائن بالصندوق في تصريح لـ"سونا"، أن الإمدادات الطبية تمارس عملها المهني بصورة طبيعية وعادية، مشيرا إلى استمرار توفير الأدوية للمستشفيات، لافتا إلى تسليم عدد من المستشفيات والصيدليات حصتها يوم أمس.



وشدد على أن قوات الدعم السريع ظلت تقوم بحماية وحراسة الإمدادات الطبية باعتبارها مؤسسة حيوية ساهمت في انسياب حركة السير أمام الإمدادات.



من جانبه، أكد دكتور سليمان عبدالجبار، وكيل وزارة الصحة الاتحادية السودانية، أن الخدمة الصحية والعلاجية تسير بصورة طيبة في كثير من المستشفيات بالولاية، حيث تمت إعادة الخدمة بمستشفيات بحري وطوارئ أم درمان.



وقال دكتور عبدالجبار، في تصريح لـ"سونا"، إن هناك مجهودات مقدرة من الأطباء عموما في السودان وفي الوزارة الاتحادية والولائية ولجنة الأطباء المركزية لعودة الخدمة لعدد من الأقسام بالمستشفيات المختلفة.



وطالب بإعادة النظر في قفل الشوارع والتعرض للإسعافات لأنها تقل المرضى، مضيفا أن لها حماية دولية ولا تحتمل الإضراب أو التوقف.



وناشد عبدالجبار الأطباء والكوادر الصحية كافة بالاستمرار في خدمة المواطنين، وأشاد بما ظلوا يقدمونه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



وأشار وكيل وزارة الصحة السودانية إلى أن بعض المؤسسات الصحية بالعاصمة الخرطوم تأثر العمل بها مؤخرا إثر الاعتداءات على الكوادر الطبية من قبل بعض المتفلتين، حيث كان هناك اعتداء على بعضها أدى إلى توقف كلي وجزئي لـ13 مستشفى بالولاية.



وشكلت المتاريس عقبة أمام الوصول للمؤسسات الصحية السودانية، وتم الاعتداء على الإسعافات التي تقل المرضى وتعرض 14 سيارة إسعاف للتحطم، وأن هناك مرضى من الأطفال وغسيل كلى وحالات ولادة لم تستطع الوصول للمستشفيات، مما تسبب في حالات وفيات.



أما وكيل وزارة الزراعة والغابات السودانية المهندس بابكر عثمان أكد أن العمليات الزراعية في مراحلها المختلفة تسير بصورة جيدة خاصة الموسم الصيفي الحالي.





وقال في تصريح لـ"سونا" إن أعمال الزراعة بالقطاع المطري تسير بصورة جيدة حسب الترتيبات التي وضعتها الوزارة مبكرا، وأعلن عن توفير كل مستلزمات هذا الموسم من تدفق السيولة والوقود، واستبشر بنجاح هذا الموسم وفقا للترتيبات التي وضعتها الوزارة مع المجلس العسكري.



وأضاف أن وزارته دشنت أمس ولأول مرة زراعة القطن بالتعاون مع الشركة الأفريقية في المشاريع الزراعية بالقضارف.



وأكد محاصرة الجراد الصحراوي بالولاية الشمالية، وأن الفرق الخاصة بمكافحة الجراد تعمل بصورة جادة للقضاء عليه بكل السبل وتوفير عمليات الرش عبر المعدات الأرضية وتجهيز طائرات الرش.

