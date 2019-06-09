ترامب يتهم تويتر بـ"إسكات" أصوات المحافظين

الأحد 2019/6/9 08:23 مساء بتوقيت أبوظبي

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متهماً إياه بـ"إسكات" المحافظين، في "خطأ هائل" يتعارض مع "حرية التعبير".

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على الموقع، إنّ "على تويتر السماح للأصوات المحافظة المحظورة بالعودة إلى المنصة، من دون قيود".

وأضاف "هذا يدعى حرية التعبير، لا تنسوا، ترتكبون خطأ هائلا".

وتشدد تويتر في الفترة الأخيرة، كما منصات أخرى مثل فيسبوك وأنستقرام ويوتيوب، حيال شخصيات متهمة بالترويج لخطابات العنف، والمعادية للسامية والعنصرية.

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واتخِذت هذه القرارات تحت ضغط من يعتبرون أنّ مواقع التواصل الاجتماعي لا تحجب سريعاً المنشورات الإشكالية أو الصادمة.

ومن بين الشخصيات التي تعرضت للحظر على منصة واحدة أو أكثر، أليكس جونز، مؤسس موقع "إنفوورز" الشهير لدى اليمين المتطرف الأمريكي والذي أعلن ترامب سابقاً تعاطفه معه.

كما يبرز أيضاً بول نيلن، عضو الحزب الجمهوري وأحد وجوه اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وليست المرة الأولى التي يتهم فيها ترامب تويتر، وفيسبوك أو حتى جوجل، بممارسة "تمييز" ضدّ المستخدمين المنتمين إلى اليمين.

ويكرر ترامب الملياردير الجمهوري المتابَع عبر تويتر من نحو 61 مليون شخص، هجماته ضدّ عمالقة التكنولوجيا، ويؤكد من دون دليل أنّهم "في صف اليسار الديمقراطي المتطرف".