"الكرامة الليبية": قادة بـ"الوفاق" يستعدون للفرار

الأحد 2019/6/9 08:50 مساء بتوقيت أبوظبي

قال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، إن معركة تطهير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية في "طريقها للحسم".

وتابع المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الجيش يحقق تقدما في كل محاور القتال بالعاصمة.

وأشار المحجوب إلي أن المليشيات تعاني من نقص الذخيرة ونقص المسلحين، فضلا عن نزوح عناصر المليشيات من الجبهة.

وكشف المحجوب عن استعدادات بعض الشخصيات القيادية داخل حكومة الوفاق والمجلس الأعلى لمغادرة البلاد، قائلا: "هم يستعدون لتجهيز حقائبهم للفرار".





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ونفى المحجوب الأنباء المتداولة حول استقالة آمر عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي، مشدداً على أن قوات الجيش تعمل على تأمين المواقع التي تحت سيطرتها بشكل طبيعي تحسبا لأي طارئ، نافيا كذلك انسحاب قوات الجيش من مدينة أجدابيا.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية أطلقها منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.

وأدت عملية طرابلس إلى مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة أكثر من 2000 آخرين، بحسب إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية.





والسبت، نشر اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي خريطة توضح أن 309 إرهابيين من أصل ليبي يتوزعون على نحو 8 دول أوروبية.

وتتصدر بريطانيا قائمة الدول التي تحتوي على إرهابيين من أصل ليبي، بنحو 190 إرهابيا، تليها سويسرا بنصيب 41 إرهابيا ثم ألمانيا 24 فاليونان 22، فمالطا 17، و7 في هولندا، و5 في إيطاليا و3 في السويد.



