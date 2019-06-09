انت الان تتابع تراجع نوايا التصويت لبايدن في أول ولاية خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أظهر استطلاع للرأي تقلص نوايا التصويت لنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في ولاية ايوا - الأولى التي تصوت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي - والفارق الذي يفصله عن خصومه ما يشير إلى احتدام السباق إلى البيت الأبيض.

في هذا الاستطلاع الذي أجرته "دي موين ريجيستر"، و"ميديا كوم" وشبكة "سي أن أن" في نهاية الاسبوع نال بايدن (76 عاما) 24% من نوايا أصوات ناخبي ايوا حيث تجري المرحلة الأولى من الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في شباط/فبراير 2020.

وتخطى بايدن الذي تعرض مؤخرا لانتقادات لمواقفه المتعلقة بالاجهاض، عتبة ال30% من نوايا الأصوات في معظم الدراسات االتي اجريت على المستوى الوطني.

لكن في ولاية ايوا الأساسية لم يحقق نتائج جيدة بحسب هذا الاستطلاع في حين تقدم ثلاثة مرشحين آخرين هم بيرني ساندرز واليزابيث وورن وبيت بوتجيج.

وكان السناتور ساندرز الذي كان خصما صعبا بالنسبة إلى هيلاري كلينتون في 2016 حصل على 16% من نوايا الأصوات وورن على 15% وبوتجيج رئيس بلدية مدينة صغيرة في أنديانا على 14%.

وعلى المستوى الوطني يعد ساندرز السبعيني أيضا الخصم الرئيسي لبايدن.

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وحول توزيع الأصوات قال الأحد ل"سي أن أن" إن "لا أحد سيحقق نتائجه" ونتائج كلينتون في 2016 عندما تقاسم المرشحان الأصوات في ولاية ايوا.

وترشح 23 شخصا يأملون في خلافة الجمهوري دونالد ترامب في البيت الأبيض في 2020 للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي.

في ولاية ايوا التي فاز فيها باراك أوباما في 2008 وهيلاري كلينتون في 2016 كان بايدن وساندرز وورن وبوتجيج في مراتب متأخرة.

في الاستطلاع الأخير وصلت سناتور كاليفورنيا كمالا هاريس التي تحتل المرتبة الخامسة مع 7% من نوايا الأصوات أمام بيتو اورورك التي تتراجع منذ اطلاق حملتها (2%).

وأولى المناظرات التلفزيونية الديموقراطية مقررة في ميامي في 26 و27 حزيران/يونيو.