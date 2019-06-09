الجيش اليمني يتقدم في حجة ويحرر 15 كلم من أيدي الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حجة، عدن

حققت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تقدما كبيرا في جبهتي حرض بمحافظة حجة، ومديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، وتمكنت قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة من تحرير أكثر من 15 كلم من مزارع النسيم وعدد من القرى، فضلا عن الخط الاسفلتي الرابط بين ميدي وحرض وقطع خطوط تعزيزات ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال محافظة حجة الحدودية مع السعودية.

وتواصل الفرق الهندسية في قوات الجيش عمليات نزع الألغام الفردية وألغام العربات وتفكيك العبوات الناسفة من القرى والمناطق المحررة، ويجري التأهب لتطهير جميع مباني مدينة حرض. وأكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، في تصريح نقله المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة أن «قوات الجيش اجتازت دفاعات ميليشيات الحوثي وتواصل تنفيذ عمليات هجومية باستمرار، مبشرا بمزيد من النصر ولا سيما بعد تطهير هذه الأماكن الصعبة في تحصيناتها وآلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الانقلابية لإعاقة تقدم الجيش.

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وفي صعدة سيطرت قوات الجيش الوطني في مديرية باقم شمال المحافظة على مواقع عدة شملت تلة البيضاء، والتلال السود التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران. وكانت وحدات للجيش الوطني نفذت هجوما واسعا على ميمنة جبل العتيمة وتبة البيضاء، والتباب السود، وتمت السيطرة عليها، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية.

وشارك في الهجوم ألوية عسكرية من محور علب منها «قوة النخبة، واللواء العاشر خاصة، واللواء التاسع مشاة، ولواء الحزم، ولواء 63 مشاة»، وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من قطع الخط الدولي إلى باقم، والذي كان يمد الميليشيات الحوثية بالإمداد والتموين لمواقعهم في باقم، وأفاد بأن الجيش الوطني ينفذ عملياته العسكرية بدعم وإسناد من الطائرات الحربية وطائرات الأباتشي، والمدفعية الثقيلة، بالإضافة للدعم اللوجستي والاستخباراتي من تحالف دعم الشرعية.

وثمن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الإسهام الكبير للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة ودعمهم المستمر للشرعية ولليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي، وأشاد في اتصالين هاتفيين بكل من محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والملامح الخالدة التي يسطرونها في سبيل استكمال التحرير ورفع المعاناة عن أبناء محافظة حجة بدعم الأشقاء في التحالف العربي.

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