المغرب وفرنسا: لا نعلم شيئا عن صفقة القرن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرباط

كشف وزيرا خارجية فرنسا والمغرب، عن عدم وجود معلومات لدى بلديهما حول خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم «صفقة القرن»، حسبما ذكرت صحيفة هسبريس المغربية الالكترونية.

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وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك في مقر الوزارة بالرباط، رفقة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إلى أن المغرب سيعبر عن موقفه بخصوص هذه الخطة حين يطلع على معطياتها وتفاصيلها.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية المغربي بعد أيام من زيارة قام بها جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكلف بالخطة إلى الرباط في 28 مايو الماضي، حيث التقى العاهل المغربي محمد السادس بقصره في سلا قبل أن يتوجه إلى الأردن. وحول هذه الزيارة قال بوريطة في المؤتمر الصحفي، إنها «تطرقت للعلاقات الثنائية بين المغرب وأمريكا، إضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط»، وأضاف «المغرب مثل جميع الدول ليست لديه بعد معرفة بمضامين خطة سلام، وسيعبر عن موقفه حين يطلع على تفاصيل ومعطيات هذه المبادرة».

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إنه «لم يطلع بعد على خطة الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، لكنه شدد على أن «مواقف فرنسا بخصوص هذه القضية معروفة وتتشاركها مع المغرب».