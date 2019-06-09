فرّق عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي، المحتجين والمتظاهرين من أبناء العشائر العربية الذين عمدوا إلى قطع اوتوستراد الفرزل بالاتجاهين بالقرب من الحمرا بلازا، احتجاجا على فقدان احد ابنائهم منذ يوم امس السبت.
وسجّل اعتداء على عناصر الدفاع المدني من مركز زحلة، أثناء اخمادهم الحريق الناجم عن حرق الإطارات، بهدف تسهيل مهمة القوى الأمنية لاعادة فتح الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر فض التظاهرة على أوتوستراد الفرزل والمحتجون يعتدون على عناصر الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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