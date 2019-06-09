فض التظاهرة على أوتوستراد الفرزل والمحتجون يعتدون على عناصر الدفاع المدني

فرّق عناصر من ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​، المحتجين والمتظاهرين من أبناء ​العشائر​ العربية الذين عمدوا إلى قطع اوتوستراد ​الفرزل​ بالاتجاهين بالقرب من الحمرا بلازا، احتجاجا على فقدان احد ابنائهم منذ يوم امس السبت.

وسجّل اعتداء على عناصر ​الدفاع المدني​ من مركز زحلة، أثناء اخمادهم الحريق الناجم عن حرق الإطارات، بهدف تسهيل مهمة القوى الأمنية لاعادة فتح الطريق.