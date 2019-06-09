إذاعة اسرائيل: من المتوقع توجه ساترفيلد الى لبنان غدا مع جواب إيجابي بشأن ترسيم الحدود

أفادت "الاذاعة ال​إسرائيل​ية" بأنه "من المتوقع أن يعود الوسيط الأميركي ​ديفيد ساترفيلد​ إلى ​بيروت​ غداً الاثنين قادماً من إسرائيل، وبحوزته ما يعتقد ال​لبنان​يون أنه جواب إيجابي في جعبته بشأن ​ترسيم الحدود​ بين البلدين"، مشيرةً الى أنه "قد رفض لبنان الشرط الإسرائيلي بتحديد سقف زمني مدته ستة أشهر لإتمام ترسيم الحدود مطالباً بإجراء مفاوضات مفتوحة، حتى التوصل إلى حل في هذه القضية.

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