حوري: هناك تصريحات تؤثر على التسوية والبعض يحاول انتزاع إنتصارات وهمية

أكد النائب السابق ​عمار حوري​ "أننا في تيار المستقبل قمنا بمساع للحفاظ على التسوية مع ​التيار الوطني الحر​". وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حوري أن "هناك تصريحات تؤثر على التسوية والبعض يحاول انتزاع إنتصارات وهمية".

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