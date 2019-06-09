آلان عون: المستقبل يبحث عن عذر للإبتعاد عن التيار والطني الحر

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في حديث تلفزيوني له أن "ما يقوم به "تيار المستقبل" هو محاولات تفتيش عن عذر للابتعاد عن التيار الوطني الحر"، لافتاً الى أنه "ليس المهم في البحث بالتراجع عن التسوية، بل الأهم التطلع الى كيف سنكمل في البلاد وهناك الكثير من الملفات والمشاريع"، مشيراً الى أن "ما حصل هل هو ردات فعل خرجت عن مسؤولين "المستقبل" أو البعص يحذر؟".

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