عدوان: القضاء اللبناني بحالة مذرية ولن نتوقف قبل تصحيح الوضع فيه

رأى عضو كتلة ​الجمهورية القوية​ ​جورج عدوان​ ان ​القضاء اللبناني​ بحالة مذرية، الأمر الذي يجب حله بقوانين تحصن القضاء، وعبر تشجيع ​القضاة​ لمواجهة أي تدخل سياسي.

واضاف في حديث تلفزيوني: " السياسي الذي يعين قاضيا بموقع مهم فكلما احتاج تدخلا سيتصل به ويطلب منه والنتيجة تصبح معروفة"، مشددا على ان معركة تنظيف القضاء فتحت ولن تقفل، خصوصا وأننا مقبلون على تعيينات وبحث قانون استقلالية القضاء وهناك تخوف من ان لا تذهب ​مكافحة الفساد​ في القضاء حتى النهاية.