أعلن المكتب الإعلامي ل​نزار زكا​ "أننا نجدد تمنينا وطلبنا من وسائل الإعلام التي نحترم ونقدّر مؤزارتها قضية نزار زكا المحقة، تحييده عن كل تحليلات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بهذه القضية الوطنية، حرصا على إتمام عودة نزار الى بلده وأهله بخير وسلامة، وبما لا يعرّض الجهد القائم الى أي تعثّر"، مشيراً الى أنه "جاهز تماما لتزويد من يرغب بكل المعطيات الدقيقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لنزار زكا: لتحييد قضيته عن كل معلومات غير دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.