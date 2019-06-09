NBN: التهدئةَ تأتي تمهيداً لأسبوع يشهد انطلاقةً متجددة للعمل الحكومي

ذكر تلفزيون nbn في مقدمة السابعة مساءً ، ان خاتمةُ اسبوعٍ هادئةٌ على المستوى السياسي لم تخرقْها سوى تغريدةٍ جنبلاطية فيها "نكزة" لوزيرين زرقاوين هما جمال الجراح ومحمد شقير وذلك من باب تعطل الهواتف أمس في الشوف وعاليه، الأمر الذي دفع زعيم الحزب التقدمي للسؤال عما إذا كان ثمة تنصت أو تشويش.

النكزة الجنبلاطية لم تفسد جوَّ التهدئة السائدَ منذ يومين على الخط المستقبلي - الاشتراكي، والمستقبلي – البرتقالي، والذي يفترض أن يتكرس بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت في وقت لاحق اليوم. ويبدو جلياً أن التهدئةَ تأتي تمهيداً لأسبوع يشهد انطلاقةً متجددة للعمل الحكومي عبر استئناف جلسات مجلس الوزراء والعمل البرلماني من خلال جلسات لجنة المال التي ستـُعقد بوتيرة اثنتين يومياً على نية مشروع موازنة العام 2019.

على مستوى العملية الإرهابية الأخيرة في طرابلس، حضرت التداعيات في احتفال قوى الأمن الداخلي بعيدها الثامن والخمسين بعد المئة من خلال اعتبار الوزيرة ريا الحسن أن لبنان نجح في القضاء على الإرهاب، وتوضيحِ اللواء عماد عثمان ما قصده بكلامه عن المريض النفسي ، وفي شأن متصل تقرر أن تعقد كتلة المستقبل النيابية غداً اجتماعاً استثنائياً في طرابلس بحضور وزراء التيار الأزرق وزملائهم الطرابلسيين وذلك تضامناً مع عاصمة الشمال.