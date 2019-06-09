شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لترخيص مواقع الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، عدد من الشروط لتقنين الأوضاع ومنح التراخيص الجديدة بالنسبة لوسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية،وذلك تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها . ويرصد ”الخليج 365” الأوراق المطلوبة لترخيص مواقع الجمعيات الاهلية فيما يلى : -صورة قيد اشهار الجمعية -صورة اللائحة الخاصة بالجمعية Advertisements -صورة من موافقة وزارة التضامن الاجتماعي علي إنشاء موقع الالكتروني - ملئ الاستمارة المعدة من المجلس الأعلى للاعلام وكان المجلس الأعلى للإعلام قد وجه خطابًا إلى الهيئة العامة للاستثمار أخطرها فيها بعدم الترخيص للشركات المنشأة للمواقع الإلكترونية إلا بعد موافقة المجلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الأوراق المطلوبة لترخيص مواقع الجمعيات الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.