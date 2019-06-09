"الإعلاميين" تنعى عصام غريب: "فقدنا إعلاميًا كبيراً أثرى العمل الإعلامى الإقليمى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، ومجلس النقابة، بمزيد من الحزن والأسى الإعلامى عصام غريب كبير مقدمى برامج تليفزيون الإسكندرية، الذي وافته المنية. Advertisements وقال "سعدة": "فقدنا إعلاميًا كبيراً أثرى العمل الإعلامى الإقليمى خلال مسيرته الحافله بالعطاء والمهنية ، بداية من إذاعة الإسكندرية ثم تليفزيون الإسكندرية ، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويُلهم أهله الصبر والسلوان".

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