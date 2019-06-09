شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تناقش أسباب تأخر افتتاح فرع جامعة الأزهر فى الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف فى مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن تأخر افتتاح فرع جامعة الأزهر فى مركز الداخلة بالوادى الجديد، رغم وضع حجر الأساس له فى العام 2015.

وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع بالانتهاء من فرع الجامعة وافتتاحه، حتى يستفيد منه أبناء المحافظة، لافتة إلى أن الوادى الجديد من المحافظات الواعدة، وأن أعضاء اللجنة نظموا زيارة ميدانية لها فى وقت سابق ولمسوا ما يتوفر فيها من إمكانات، وما تحتاجه من جهود للتنمية، لذا لا بد من تنفيذ توصياتها فى هذا الشأن.

وفى سياق آخر، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المُقدّم من النائب محمود عبد السلام الضبع، بشأن الإجراءات التى تتخذها هيئة الأوقاف المصرية بخصوص العمارات السكنية القديمة الكائنة فى ميدان المحطة بمدينة قنا، على أن تستكمل مناقشة الموضوع فى اجتماع لاحق.

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