شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد نظر 9 طلبات مناقشة عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشمل الطلبات، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجى كليات الصيدلة، وطلبا عن سياسة الحكومة فى زيادة مكاتب التأمينات والمعاشات بالمحافظات، وثالثا عن إنشاء قصور ثقافة جديدة فى المحافظات، وسياسة الحكومة بشأن إنشاء المستشفيات وعيادات التأمين الصحى فى أنحاء الجمهورية.

وشمت الطلبات أيضا، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن سدّ العجز فى أعداد موظّفى مكاتب الشهر العقارى، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية، وطلبا عن سياسة الحكومة بشأن رفع المعاناة عن كبار السن فى عيادات التأمين الصحى، وعن سياسة الحكومة بشأن استغلال الطاقة الخضراء، وعن تيسير عمل قطاع النقل والشحن البحرى.