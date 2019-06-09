رئيس جامعة بنها يصدر قرارات بتعيينات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، عددًا من قرارات التعيين الجديدة.

ونصت القرارات على تعيين الدكتور محمد سعد إسماعيل الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية التربية الرياضية، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى تجديد تعيين الدكتور عزت فرج الخياط، مديرًا لمركز التعليم الإلكتروني المدمج، وتجديد تكليف الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة مشرفًا عامًا على المدن الجامعية، وتجديد تكليف الدكتور سيد عبدالونيس عبدالله مشرفًا عامًا على المدينة الجامعية بشبرا.

كما شملت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة، تجديد تكليف الدكتور أيمن سمير الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البيطري للعمل مديرًا لمركز الابتكار وريادة الأعمال، وتجديد تكليف الدكتورة منار حسني عبدالحميد المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها للعمل نائبًا لمدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، وتكليف أمينة أنور أمين عام الجامعة الأسبق للعمل مستشارًا ماليًا لرئيس الجامعة، وتجديد تكليف أسامة أبوالخير مدير عام العلاقات الثقافية السابق للعمل منسقًا لقطاع العلاقات الثقافية والبعثات للدراسات العليا والبحوث.

كما شملت القرارات تكليف وائل فؤاد علي أخصائي حاسب آلى أول للقيام بمهام مدير عام أمانة مجالس الجامعة ولحين صدور قرار آخر، وتكليف مصطفى عبدالرحمن أبوالدهب أخصائي شئون مالية أول للقيام بمهام مدير عام كلية التجارة ولحين صدور قرار آخر، وتكليف رأفت عبدالعزيز عبدالله أخصائي شئون تعليم أول للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا، وتكليف رمضان علي محمد كبير أخصائيين شئون مالية للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة للحسابات والموازنة، وتكليف مجدي علي لاشين أخصائي تطبيق نظم ولوائح أول للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس.