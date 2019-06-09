وزارة قطاع الأعمال تعتزم طرح نادي "غزل المحلة" للشراكة مع أحد المستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام للدخول في شراكة مع مستثمر في صناعة الرياضة، لتطوير نادي غزل المحلة العريق، لينافس في الدوري الممتاز، وتخريج لاعبين على مستوى محمد صلاح.

ووضعت الوزارة تصورا لتطوير نادي غزل المحلة، من خلال استغلال المساحات الواسعة للنادي، وتم عرضه على وزير الشباب والرياضة وفي انتظار رد الوزارة عليه، بحسب ما قاله هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات اليوم الأحد.

"نحتاج لمصادر تمويل مستدامة للنادي، ليتمكن أبناء المحافظة ممن هم خارج مظلة شركة غزل المحلة للانضمام إليه، وضمان وجود اشتراكات تمول النادي بعيدا عن الشركة" بحسب الوزير.

وتهدف الوزارة من مشروع التطوير، أن يكون نادي غزل المحلة تابع لشركة رياضية متكاملة تنهض بفريق الكرة بالنادي، ليتمكن من المنافسة في الدوري الممتاز من خلال الدخول في شراكة مع مستثمر لديه رؤية وخبرة ويستعين بمتخصصين من البرازيل وهولندا.

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وتستهدف الوزارة أيضًا تخريج لاعبين أمثال اللاعب الدولي محمد صلاح، وليس فقط تخريج ناشئين يتم بيعهم بـ 50 ألف جنيه، من خلال مدارس وأكاديميات رياضية متخصصة وفقا لقانون الرياضة الجديد.

ويتضمن التصور الذي وضعته الوزارة، أن ينتفع المستثمر بأرض النادي بما فيها الملعب والاستاد، مقابل حق انتفاع لمدة 15 إلى 20 عاما يتم تقييم مستحقات حق الانتفاع بمبلغ يضخ المستثمر فيما يقابله أربعة أضعاف لتطوير النادي.

وستكتفي الوزارة بالمشاركة بنسبة 24% أو 25% من الشركة مقابل أن يضخ المستثمر تمويلا لتطوير النادي.

وتتمنى الوزارة نجاح تلك التجربة تمهيدًا لتعميمها في أندية باقي الشركات.